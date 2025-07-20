ليلى عبدالله انتهت من «هوس» وفهد باسم يعاني من شهرة زوجته

انتهت الفنانة ليلى عبدالله من تصوير مسلسل «هوس» للمخرج اللبناني سعيد الماروق، ويشاركها البطولة هيا عبدالسلام، يعقوب الفرحان، حسين المنصور، إبراهيم الحربي، غادة الملا، عبدالله البلوشي، رهف العنزي، حسين الحداد وآخرون.

المسلسل يتكون من 4 حلقات، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية، ويعد التعاون الأول بين ليلى عبدالله ويعقوب الفرحان.

2025 هي سنة خير على الفنان الشاب فهد باسم، حيث حقق من خلالها نجاحات كبيرة على مستوى الدراما والمسرح. فهد تحدث لـ«الأنباء» عن مشاريعه الفنية الجديدة الفترة المقبلة، حيث قال: نستعد لتقديم مسرحية «ريد كاربت» يومي 29 و30 أغسطس المقبل ضمن مهرجان صيف دبي للتسوق 2025 على خشبة مسرح «دبي أوبرا»، وعقب ذلك هناك جولة خليجية للمسرحية.وعما إذا كان قد توقع هذا النجاح الكبير الذي تحققه المسرحية، رد: بصراحة لم أتوقعه بل فوجئت به، والناس أحبت أغنية إعلان المسرحية وكنت أسمعها في كل مكان أذهب إليه، وهذا توفيق من رب العالمين.وعن جديده الفترة المقبلة على مستوى الدراما، قال: أستعد لتصوير مسلسل من إنتاج «المجموعة الفنية» للمنتج باسم عبدالأمير بعنوان «على الحلوة والمرة»، تأليف محمد النشمي، إخراج عيسى ذياب، وجار حاليا اختيار بقية النجوم المشاركين في البطولة، مكملا: لقد تسلمت النص منذ يومين فقط، وأجسد شخصية شاب متزوج من إحدى مشاهير «السوشيال ميديا»، والمعاناة التي أعيشها بسبب شهرتها، وتكشف الأحداث انه شخص مادي يستغلها من أجل الشهرة والترند، وأتمنى أن ينال دوري إعجاب الجمهور، خاصة ان سنة 2025 كانت «ويه خير» علي، حيث عرض لي خلالها 4 مسلسلات، هي «أبو البنات» مع المخرج البحريني محمد القفاص، و«سدف» مع المخرج محمد أنور، ومسلسل «سيزون» مكون من 10 حلقات بعنوان «صدف» مع المخرج مناف عبدال، والعمل الرابع هو المسلسل التراثي «الدوامة» مع المنتج أحمد عبدالله والمخرج حسين ابل، اللذين يجهزان حاليا لعمل تراثي جديد أيضا لشهر رمضان المقبل، وأنا بطبعي عاشق للأعمال التراثية، ونجاح «الدوامة» أسعدني والناس أحبته، فالأعمال التراثية جمهورها مختلف وتحديدا من فئة الكبار لا المراهقين.

الأنباء الكويتية