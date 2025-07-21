ثقافة وفنون

من المسجد النبوي.. نسرين طافش تُحدث ضجة بصورها بالحجاب والعباءة المحتشمة… هكذا بدت

2025/07/21
nisreen tafish
نسرين طافش

فاجأت الفنانة نسرين طافش متابعيها على تطبيق انستغرام بصور جديدة ظهرت فيها بالحجاب من داخل المسجد النبوي في المملكة العربية السعودية، وسط تفاعل كبير من متابعيها.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع صور الفنانة السورية خلال زيارتها للمسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة، حيث ظهرت بعباءة محتشمة باللون “الأكوا”ونسقت معها “كاب” باللون الأبيض مع حجاب كامل باللون الأبيض أضيف إليه قبعة العباءة، في إطلالة ناعمة تعكس الأجواء الروحانية المريحة التي تعيشها.

وأرفقت نسرين الصور بتعليق كتبت فيه: “إن سألت عن الجمال فلن ترى كجمال المدينة، يا رب السلام والأمان لكل الناس”، وهو ما تفاعل معه ااجمهور بشكل واسع، ونالت إطلالتها المحتشمة إعجاب الآلاف من متابعيها الذين تغزلوا بجمالها وأناقتها، ولكنها لم تسام من بعض الانتقادات التي تحدثت عن إطلالاتها الصيفية الجريئة التي ظهرت فيها مؤخراً، متسائلين عن سبب هذا التغيير!

يذكر أن آخر أعمال نسرين طافش السينمائية كان من خلال فيلم “الدشاش” الذي شاركت في بطولته إلى جانب محمد سعد وزينة وباسم سمرة.

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مجلة لها

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