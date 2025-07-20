اللجنة العليا لتهيئة البيئة لعودة المواطنين لولاية الخرطوم تتفق على جدول زمني لاستعادة الخدمات للقطاعات الحيوية

عقدت اللجنة العليا لتهيئة البيئة المناسبة لعودة المواطنين لولاية الخرطوم اجتماعا مع حكومة ولاية الخرطوم

وضم الاجتماع رئيس اللجنة الفريق مهندس بحري إبراهيم جابر وعضو اللجنة رئيس الوزراء دكتور كامل إدريس وعضو اللجنة عضو مجلس السيادة دكتورة سلمى عبد الجبار بحضور وزير الطاقة والكهرباء ووزير الداخلية وكيل وزارة التربية والتعليم ومدير عام قوات الشرطة وممثل بنك السودان ورئيس اتحاد أصحاب العمل واتحاد المصارف.

وقدم والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة تقريرا للإجتماع حول الخطوات التي قامت بها الولاية لاستعادة الحياة ممثلة في النظافة والتعقيم وإزالة المتفجرات وشرعت في العودة التدريجي للمياه والكهرباء وأكد أن. أكبر المهددات تتمثل في السكن العشوائي والوجود الأجنبي مضيفا أن التحدي الاساسى هو إعادة تأهيل البنى التحتية للكهرباء لمد المرافق الخدمية.

رئيس الوزراء كامل إدريس أكد انه يجب أن نعمل من أجل المواطن وعلينا أن نعمل ليل ونهار لاستعادة السودان أفضل مما كان.

فيما أكدت عضو مجلس السيادة سلمى عبد الجبار انها تتولى ملف إعمار المدارس وستقوم خلال الزيارة باحصاء شامل لها.

رئيس اللجنة الفريق إبراهيم جابر أكد أن اللجنة ستعمل وفقا للاولويات التي تعجل من العودة والاستقرار وحدد ذلك المياه والكهرباء والصحة والتعليم كأولوية عاجلة.

وتم الاتفاق على مواقيت خلال شهر يوليو وأغسطس لإكمال إدخال الكهرباء لمحطات المياه والمستشفيات والعمل على توفير ٤٠ الف وحدة اجلاس والكتاب المدرسي وصيانة ٦٠ مدرسة وإكمال نقل النفايات والأنقاض فيما تعهد ممثل بنك السودان بتوفير النقد الأجنبي لاحتياجات الكهرباء والمياه.

كما طالب الإجتماع القطاع الخاص بالبدء فورا في إعمار المصانع والبنوك حتى يعود كل مواطن لموقع عمله.

خرطوم نيوز