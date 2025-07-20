بحث جاهزية قوات الشرطة لتأمين ولاية الخرطوم

وتفيد متابعات(المكتب الصحفى للشرطة) أن الإجتماع إستمع الى تنوير عن الموقف الامنى و الجنائى بالبلاد قدمه اللواء شرطة /سامى الصديق دفع الله مدير الادارة العامة للمباحث الجنائية المركزية والذى أشار فيه الى الجهود التى تبذلها قوات الشرطة بمختلف إداراتها فى بسط الأمن وتحقيق الطمأنينة بالبلاد ، مشيرا الى تسديد عدد من البلاغات الجنائية بجانب تكوين قوة متخصصة لإسترداد منهوبات المواطنين وتسليمها لهم وفقا للإجراءات القانونية اللازمة ، وإستمع الإجتماع كذلك الى تنوير عن الموقف الامنى بولاية الخرطوم من الفريق شرطة حقوقي/ أمير عبدالمنعم فضل مدير شرطة الولاية والذى أشار الى إستقرار الأحوال الامنية والجنائية بولاية الخرطوم من خلال إنفاذ خطة التأمين الخاصة بالمحليات وأقسام الشرطة الجنائية فى ضبط المتعاونين والخلايا الإجرامية وتأمين مداخل ومخارج الجسور ، فضلا عن تأمين أكثر من (250) موقع بالولاية وضبط عدد(3) الف دراجة نارية عبر الأطواف المشتركة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها وإزالة ما يسمى باسواق دقلو من جميع محليات الولاية ، بجانب إنتشار عدد (115) مركز مجتمعى بالولاية للحد من الظواهر السالبة ، مؤكدا إكتمال العمل بغرفة النجدة (999) وربطها شبكيا بجميع أقسام شرطة الولاية دعما للعملية الأمنية.