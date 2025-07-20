لجنة أمن سنار واتحاد أصحاب العمل يناقشان توفير السلع الاستراتيجية

ناقش الاجتماع المشترك بين لجنة أمن ولاية سنار برئاسة والي الولاية اللواء ركن معاش الزبير حسن السيد، و اتحاد أصحاب العمل اليوم سبل توفير السلع الاستراتيجية بالولاية ومعالجة قضايا الاحتكار وارتفاع الأسعار.

وأمن الاجتماع على تأمين وفرة السلع الأساسية، لا سيما سد الفجوة في سلعة السكر، والتصدي بحزم لممارسات الاحتكار التي تؤثر سلبًا على استقرار الأسواق وتهدد القوة الشرائية للمواطنين.

كما تطرق الاجتماع إلى تكلفة ترحيل السلع، وبحث إمكانية التواصل المباشر مع الشركات الموردة أو استيراد السلع من الميناء مباشرة لخفض التكاليف وضمان سرعة وصولها. وأكدت حكومة ولاية سنار وقوفها التام مع اتحاد أصحاب العمل والغرف التجارية في محليات الولاية السبع، وذلك لتأمين توفير السلع الاستراتيجية الضرورية، خاصة مع دخول فصل الخريف الذي قد يتسبب في انقطاع بعض المحليات عن رئاسة الولاية. وشددت الحكومة على التزامها بتذليل كافة العقبات لضمان استقرار الإمدادات وتلبية احتياجات المواطنين.

وقال وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة الدكتور محجوب أحمد محمد على إن الاجتماع عكف على مناقشة الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار سلع السكر والعمل على إيجاد حلول ترضي جميع الأطراف.