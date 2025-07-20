والي الشمالية يتفقد مشروعات مجموعة تنمية الصادرات بدنقلا

قام والي الشمالية الفريق ركن عبد الرحمن عبد الحميد ابراهيم، السبت، بزيارة لمشروعات مجموعة تنمية الصادرات بدنقلا،برفقة لجنة امن الولاية ووزراء القطاع الاقتصادي.

وشملت الزيارات مجمع افاتريدنج لإعادة التعبئة وافاتريدنج للتخزين الجاف، والمشروع الاستراتيجي المتكامل الذي يشتمل على اقسام تحسين السلالات، وتسمين العجول، بجانب مشروعات مصنع الاعلاف المتكاملة وزراعة الاعلاف، والمسلخ الحديث.