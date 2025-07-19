عدوي يقرع الجرس إيذانا بانطلاق امتحانات الشهادة الابتدائية للطلاب الممتحنين بجمهورية مصر

قرع الجرس الفريق أول ركن مهندس عماد الدين عدوي سفير السودان بالقاهرة إيذانا بانطلاق بداية امتحانات الشهادة الابتدائية للطلاب الممتحنين والبالغ عددهم بجمهورية مصر العربية 24 الف طالب وطالبة بمحافظات القاهرة والجيزة والاسكندرية واسوان.

وذلك بمدرسة الفسطاط بمصر القديمة تزامنا مع امتحانات الشهادة الابتدائية بولاية نهر النيل.

وقدم السفير عدوي خلال تصريحات صحفية الشكر والامتنان لحكومة مصر قيادة وشعبا بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ورئيس مجلس الوزراء المصري دكتور مصطفي مدبولي استضافتهم لاشقائهم السودانيين ومعاملتهم معاملة المصريين في كل ما من شأنه أن يحقق الإستقرار والعيش الكريم بمصر .

واشاد بدور وزارة التربية والتعليم والسلطات الأمنية علي اهتمامهم وتعاونهم الكبير لإنجاح الامتحانات .

وطمأن السفير، الاسر السودانية وأولياء الأمور على جاهزية البعثة لإنجاح الامتحانات وتوفير كافة المعينات لراحتهم وتذليل الصعاب التى تواجه الممتحنين.