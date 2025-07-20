منظمة العطاش تنظم ورشة تدريبية في بناء السلام بمحلية طويلة

نظمت منظمة العطاش للسلام والتنمية، السبت بمحلية طويلة بولاية شمال دارفور، ورشة تدريبية في مجال “بناء السلام والتماسك الإجتماعي وتقديم الخدمات”.

استهدفت الورشة 40 فردًا من المجتمع المحلي، وتأتي في إطار الجهود المبذولة من المنظمة لتدريب المجتمعات المحلية ورفع قدراتها لتضطلع بدورها تجاه بناء السلام والتماسك الإجتماعي وتقديم الخدمات للمتأثرين بالحرب.

وجددت المنظمة اهتمامها بتدريب المجتمعات المحلية، حتى تتمكن من مواكبة متطلبات المرحلة المقبلة، ودعت المشاركين إلى ضرورة نقل ما تلقوه من معرفة لمناطقهم حتى تعم الفائدة للجميع.

وتلت الورشة تكوين الآلية التفاعلية للمسائلة المجتمعية للمتضررين، في إطار سعي المنظمة لتنفيذ مشروع تعزيز القدرة على الصمود والتماسك الإجتماعي، المدعوم بواسطة منظمة اليونيسيف وبتمويل من التعاون الألماني عبر بنك التنمية الألماني.