بالصور.. بدء تسجيل الحوامل ضمن مشروع الدعم النقدي بمحليتي بلدية ووسط القضارف

بدأت صباح السبت بمحليتي بلدية القضارف ووسط القضارف فعاليات برنامج تسجيل الحوامل ضمن مشروع الدعم النقدي (MCCT)، المنفذ عبر وزارة الصحة والتنمية الإجتماعية بولاية القضارف، بالشراكة مع منظمتي اليونيسف وصندوق إعانة المرضى، وبتمويل من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي،ويستمر برنامج التسجيل لمدة أحد عشر يوماً.

وفي تصريح (لسونا) أوضحت الأستاذة معزة فكي، مدير مكتب صندوق إعانة المرضى بالقضارف، أن البرنامج يهدف إلى ربط النساء الحوامل بمراكز المتابعة الدورية وتقديم دعم نقدي مباشر لهن، يبلغ 30 دولاراً تُصرف كل ثلاثة أشهر، ويستمر لمدة عام كامل لكل سيدة حامل.

وأضافت أن عملية التسجيل تتم عبر 25 مركزاً صحياً في كل محلية، لافتةً إلى أن البرنامج يستهدف عشرين ألف سيدة حامل بالمحليتين.

وأشارت إلى أن ضربة البداية اليوم شملت أربعة مراكز صحية ببلدية القضارف (محمد توم، الخبير، المعاصر، الرياض والثورة) وأربعة مراكز بمحلية ريفي وسط القضارف (العقل، الكراديس، كمبو ٤، السوكي، الصادقاب، ميلا) عبر خمس فرق ميدانية بكل محلية.

وأكدت فكي أن المستندات المطلوبة للتسجيل تشمل إثبات الهوية الشخصية ورقم حساب بنكي، وفي حال عدم وجود حساب، يمكن إستخدام حساب وكيل، ودعت الأمهات الحوامل إلى التوجه لأقرب مركز صحي لإتمام إجراءات التسجيل.