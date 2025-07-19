كامل إدريس يزور مدينة الصحفيين بأمدرمان ويتفقد الأحوال

زار رئيس الوزراء دكتور كامل إدريس، مدينة الصحفيين بأمدرمان، والتقى مساء أمس بمجموعة من الصحفيين بمنزل الصحفي يوسف عبد المنان متفقدا أحوالهم.

وأكد رئيس الوزراء تقديره لمجهودات الصحفيين ودورهم في عكس قضايا الوطن، موضحا ان أبوابه مفتوحه للصحفيين من أجل تقدم وازدهار السودان، مبديًا استعداده الكامل لدعم شريحة الصحفيين.

وتطرق والي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة الذي حضر الزيارة، الى مواقف الصحفيين الصادقين الذين شاركوا في حرب الكرامة ضد للمليشيا بأقلامهم، مشيدا بالدور الكبير للصحفيين في تحقيق الانتصار.

واعتبر الصحفي يوسف عبد المنان الزيارة تقديرًا للصحافة والصحفيين، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء يعتبر أرفع مسؤول في الدولة يزورهم منذ نشأة مدينة الصحفيين، وزاد “ستبقى هذه الزيارة في تاريخ المدينة للأبد”.