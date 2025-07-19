وفاة “الأمير النائم” الوليد بن خالد بن طلال بعد معاناة طويلة مع المرض

توفي اليوم الأمير الوليد بن خالد بن طلال، المعروف بلقب “الأمير النائم”، بعد معاناة طويلة مع المرض استمرت قرابة 20 عاماً، وذلك وفق ما أوردته قناة “الإخبارية” السعودية.

وكان الأمير قد دخل في غيبوبة منذ عام 2005 إثر تعرضه لحادث مروري أليم، وظل طيلة هذه السنوات تحت الرعاية الطبية في حالة لاقت تعاطفاً واسعاً داخل المملكة وخارجها.

ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة عليه غداً الأحد بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.

وأصدر الديوان الملكي السعودي بياناً قال فيه:

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن خالد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه – إن شاء الله – يوم غدٍ الأحد الموافق 25 / 1 / 1447هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

صحيفة الامارات اليوم