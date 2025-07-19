رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة يصل الخرطوم، وطائرته الرئاسية تهبط على مدرج مطار الخرطوم الدولي

وصل السيد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان السبت إلى الخرطوم ، حيث حطت طائرته الرئاسية على مدرج المطار.

وكان في إستقباله رئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين وعدد من القادة ، حيث إستمع سيادته إلى إيجاز حول الأوضاع الأمنية بالبلاد وجهود القوات الجارية في إطار حرب الكرامة الوطنية.