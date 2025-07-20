ملخص للعقوبات والإدانات الموجهة ضد مليشيا الجنجويد وأفرادها وشركاتها منذ العام 2020

رصد : يوسف عمارة أبوسن

أولاً: العقوبات الدولية الرسمية

1. الولايات المتحدة:

– فرضت عقوبات على محمد حمدان د.قلو المليشيا بتهمة ارتكاب “انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في دارفور في ديسمبر ٢٠٢٠

– شملت العقوبات تجميد أصوله ومنع تعامل المؤسسات الأمريكية معه.

– في 2023 وسعت العقوبات لتشمل 4 شركات تابعة للمليشيا بالإمارات وأفريقيا، متهمة إياها بتمويل المليشيا.

– كذلك فرضت الولايات المتحدة عقوبات وحظر على قائد ثاني المليشيا عبد الرحيم د.قلو

2. الاتحاد الأوروبي:

– فرض عقوبات في يوليو 2024 على شبكة مالية تابعة للمليشيا تشمل شركات تعدين ذهب في السودان وأفريقيا الوسطى.

– استهدفت العقوبات قادة ميدانيين في دارفور بتهمة التورط في جرائم حرب بينهم القائد احمد علي عبد الكريم وموسى حامد .

3. المملكة المتحدة:

– في 2021 فرضت عقوبات على قائدين في المليشيا لـ”دورهما في قتل متظاهرين” أثناء فض اعتصام القيادة العامة في الخرطوم (2019).

– كذلك فرضت بريطانيا عقوبات على شركة الماسة الزرقاء ومقرها بورتسودان، كما حظرت فرنسا شركة الرؤية الذهبية ومقرها جمهورية تشاد .

ثانياً: إدانات هيئات الأمم المتحدة :

– مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (2023-2024):

– وصَف عمليات المليشيا في دارفور بأنها تطهير عرقي واتهمها بـ استهداف المدنيين على أساس عرقي .

– أكد في تقارير أن المليشيا ارتكبت جرائم حرب عبر هجمات ممنهجة تشمل القتل والاغتصاب الجماعي.

– خبراء الأمم المتحدة (2024):

– حذر مجلس الخبراء من أن انتهاكات المليشيا في دارفور تستهدف الإبادة الجماعية .

– كما فرض مجلس الامن في نوفمبر ٢٠٢٤ عقوبات على قائد عمليات المليشيا عثمان حامد عمليات واللواء عبد الرحمن جمعة بارك الله قائد المليشيا بغرب دارفور .

ثالثاً : تقارير المنظمات الحقوقية الدولية :

1. هيومن رايتس ووتش (HRW):

– وثقت في سبتمبر 2023 مجازر في جنوب دارفور شملت قتل 1,300 مدني في 10 أيام.

– أكدت استخدام المليشيا لـ الأسلحة الثقيلة ضد الأحياء السكنية .

2. منظمة العفو الدولية :

– في 2024 اتهمت المليشيا بـممارسة التطهير العرقي ضد المجموعات غير العربية في دارفور.

– كشفت المنظمة عن مقابر جماعية في غرب دارفور.

3. مبادرة العدالة في السودان (SJI):

– رصدت المبادرة 5,000 حالة اغتصاب خلال 6 أشهر (2023-2024) في الخرطوم ودارفور.

رابعاً: إدانات بارزة من شخصيات وهيئات دولية :

– المحكمة الجنائية الدولية :

– المدعي العام للمحكمة كريم خان أعلن في 2024 أن انتهاكات دارفور قد تشكل جرائم ضد الإنسانية .

– مجلس الأمن الدولي (بيان أغسطس 2023):

– أدان المجلس هجمات المليشيا الممنهجة ضد المدنيين ..

– المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة (2024):

– وصف الوضع في دارفور بأنه أسوأ أزمة إنسانية في العالم بسبب فظائع مليشيا الدعم السريع.

خامساً: العقوبات الاقتصادية على الشركات :

– شبكات التعدين غير القانوني :

– تقارير الأمم المتحدة (2023) كشفت عن تهريب المليشيا أكثر من 50 طن ذهب سنوياً عبر شركات وهمية في الإمارات.

– فرضت عقوبات أمريكية على شركات: التسويق المتطور (الإمارات)، أفريكا جولد (أفريقيا الوسطى).

سادسا : ملخص الانتهاكات الموثقة دولياً ضد المليشيا :

1. جرائم حرب مثل قتل المدنيين، تدمير قرى كاملة (محبط مدينة الجنينة)، استخدام أسلحة محظورة. |

2. جرائم ضد الإنسانية مثل التعذيب، الاغتصاب الممنهج، تجويع المدنيين

3. تطهير عرقي مثل استهداف قبائل المساليت والفور في دارفور

4. انتهاكات اقتصادية مثل نهب موارد الدولة، تهريب الذهب عبر شركات وهمية.

سابعا : التحدي القانوني الأبرز :

رغم الإدانات الدولية، لم يُقدَّم ح.ميدتي أو قادة المليشيا للمحاكمة بسبب حماية الدعم السريع من حلفاء إقليميين، وصعوبة الوصول إلى مناطق النزاع لتوثيق الجرائم .

المصادر :

* هيومن رايتس ووتش

* العفو الدولية

* الأمم المتحدة

* وزارة الخزانة الأمريكية

يوسف عمارة أبوسن

19 يوليو 2025