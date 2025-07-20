رئيس الوزراء يطمئن على استقرار الأوضاع الأمنية وانسياب الخدمات بولاية نهر النيل

اطمأن رئيس الوزراء، الدكتور كامل إدريس، على استقرار الأوضاع الأمنية والانسانية، وانسياب الخدمات العامة بولاية نهر النيل، موجهًا بمضاعفة الجهود لمزيد من الإستقرار والنهضة للولاية.

واستمع رئيس الوزراء اليوم الى تنوير شامل عن الأوضاع الامنية والانسانية من لجنة أمن الولاية، فضلًا عن اطلاعه على تقارير حكومة الولاية برئاسة دكتور محمد البدوي عبد الماجد تعرف من خلالها على سير دولاب العمل بالحكومة وانسياب الخدمات.

وأشاد كامل إدريس بأداء حكومة الولاية، خلال فترة الحرب، داعيًا إلى أهمية تبادل التجارب مع بقية الولايات للاستفادة من تجربتها في المشاريع والبرامج الناجحة.

وأوضح كامل إدريس ان رئاسة مجلس الوزراء ستتابع كل المشروعات التي تحتضنها الولاية، خاصة المشاريع القومية، وتساندها بما يحقق الفائدة العامة للبلاد.

وأكد أن حكومة الأمل يتجاوز طموحها عملية إعادة البناء والتعمير، الى تحقيق النهضة الشاملة ووضع البلاد في مقدمة الدول، منوها الى أن الحكومة حددت أولويات لبناء الدولة والنهوض بها بالتركيز على قضايا وهموم المواطنين.

ووقف رئيس الوزراء ميدانيا على سير العمل بعدد من المشروعات الحكومية والإستثمارات الاقتصادية بالولاية، مؤكدًا مساندة مجلس الوزراء وتشجيعه لكل الولايات في التوسع في المشروعات الكبيرة والاستمرار في هذا النهج ضمن خطة النهضة الشاملة.

سونا