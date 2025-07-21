“تسريحة ناعمة”.. بلقيس فتحي تتألق بفستان أنيق بأسلوب الأميرات

تواجدت النجمة بلقيس فتحي في حفل زفاف سيليو صعب، نجل مصمم الأزياء العالمي إيلي صعب، من الأردنية زين قطامي، ولفتت الأنظار بفستان أنيق بأسلوب الأميرات.

وأطلت النجمة اليمنية بفستان مميّز بتصميم Ballroom باللون البيج مع تطريزات برونزية لامعة من الترتر حمل توقيع المصمم ايلي صعب، وجاء ضيق ومن دون أكمام من الأعلى بتصميم سترابلس أنيق زاد من فخامة الإطلالة، ومزين بزخارف داكنة مستوحاة من الطبيعة على شكل أوراق شجر، لينسدل من الأسفل بتنورة منفوشة بقصّة الأميرات مع حركة اوراق الشجر المطرزة بالترتر باللون البرونزي الأنيق، في مزيج ساحر.

وأكملت بلقيس اطلالتها بعقد ماسي عريض يلتف بأناقة حول العنق، مع أقراط ماسية بتصميم ناعم وحملت بيدها كلاتش ذهبية جميلة، وهو ما أضاف المزيد من الفخامة الى اطلالتها.

ومن الناحية الجمالية، رفعت بلقيس شعرها القصير بالكامل الى الخلف في تسريحة ناعمة، وطبقت مكياجاً هادئاً بألوان برونزية طبيعية يبرز مفاتنها وجمالها، مع احمر شفاه نيود أكمل اطلالتها المبهرة في حفل الزفاف.

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