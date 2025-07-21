مايا دياب تُحدث ضجة بإطلالتها الغريبة – شاهد الصور

أثارت النجمة مايا دياب ضجة كبيرة بإطلالتها الغريبة التي اختارتها لمشاركتها في برنامج “كل القصة”، والتي تؤكد مجدداً أنها مختلفة ليس فقط في خياراتها الفنية إنما أيضاً في إطلالاتها التي غالباً ما تكون الخارجة عن المألوف.

واستعرضت الفنانة اللبنانية إطلالتها التي اختارتها من دار أزياء Balmain العالمية عبر صفحتها على انستغرام، وجاء التصميم من قطعتين، القطعة الأول عبارة عن توب ضيقة تكشف عن بطنها مع حمالة واحدة مضفرة، ويصل سعرها إلى 1336 دولار، والقطعة الثانية، جاءت على شكل تنورة ضيقة وطويلة تبرز مفاتنها وجسمها الممشوق، وتميّزت بتصميمها الفريد من القماش الملتف على بعض حول جسمها مع فتحات ناعمة وضفيرة كبيرة الحجم من الأمام، يصل سعرها إلى 6695 دولار.

وأكملت مايا إطلالتها العصرية باكسسوارات مميزة تناسب التصميم، عبارة عن أساور ذهبية وبرونزية عريضة مع أقراط ضخمة متدلية على رقبتها من اللون نفسه، في لمسات أضافت المزيد من الأناقة الى طلتها النهائية.

ومن الناحية الجمالية، تركت مايا شعرها الأشقر البلاتيني ينسدل على كتفيها بتموجات عريضة وطبقت مكياجاً قوياً يرتكز على الألوان البرونزية المفضلة لها لإبراز جمال عيونها، مع أحمر شفاه بني نيود.

من ناحية أخرى، أعادت مايا دياب تقديم أغنية “حرمت أحبك” للنجمة الجزائرية وردة بتوزيع معاصر للفنان هادي شرارة، وصورتها بطريقة الفيديو كليب، وأثارت ضجة كبيرة بوضع تاج على شكل “قرون” فوق رأسها.

مجلة لها