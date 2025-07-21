ثقافة وفنون

مايا دياب تُحدث ضجة بإطلالتها الغريبة – شاهد الصور

2025/07/21
مايا دياب

أثارت النجمة مايا دياب ضجة كبيرة بإطلالتها الغريبة التي اختارتها لمشاركتها في برنامج “كل القصة”، والتي تؤكد مجدداً أنها مختلفة ليس فقط في خياراتها الفنية إنما أيضاً في إطلالاتها التي غالباً ما تكون الخارجة عن المألوف.

واستعرضت الفنانة اللبنانية إطلالتها التي اختارتها من دار أزياء Balmain العالمية عبر صفحتها على انستغرام، وجاء التصميم من قطعتين، القطعة الأول عبارة عن توب ضيقة تكشف عن بطنها مع حمالة واحدة مضفرة، ويصل سعرها إلى 1336 دولار، والقطعة الثانية، جاءت على شكل تنورة ضيقة وطويلة تبرز مفاتنها وجسمها الممشوق، وتميّزت بتصميمها الفريد من القماش الملتف على بعض حول جسمها مع فتحات ناعمة وضفيرة كبيرة الحجم من الأمام، يصل سعرها إلى 6695 دولار.
وأكملت مايا إطلالتها العصرية باكسسوارات مميزة تناسب التصميم، عبارة عن أساور ذهبية وبرونزية عريضة مع أقراط ضخمة متدلية على رقبتها من اللون نفسه، في لمسات أضافت المزيد من الأناقة الى طلتها النهائية.

ومن الناحية الجمالية، تركت مايا شعرها الأشقر البلاتيني ينسدل على كتفيها بتموجات عريضة وطبقت مكياجاً قوياً يرتكز على الألوان البرونزية المفضلة لها لإبراز جمال عيونها، مع أحمر شفاه بني نيود.

من ناحية أخرى، أعادت مايا دياب تقديم أغنية “حرمت أحبك” للنجمة الجزائرية وردة بتوزيع معاصر للفنان هادي شرارة، وصورتها بطريقة الفيديو كليب، وأثارت ضجة كبيرة بوضع تاج على شكل “قرون” فوق رأسها.

ReadyornotweretellingitallThisSunday9 30PMmtvlebanonMayaDiab 2 405292 8fc12ded6e3af8c6bf2e3b74b402a22e

ReadyornotweretellingitallThisSunday9 30PMmtvlebanonMayaDiab 3 484146 3d79d2db920261a01d6260afdc16de60

مجلة لها

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2025/07/21