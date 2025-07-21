وزير التعليم العالي يصل البلاد لاستلام مهامه

وصل إلى البلاد صباح الأحد بروفيسور أحمد مضوي موسى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والذي أصدر بروفيسور كامل إدريس رئيس الوزراء مؤخرا قراراً بتعيينه ضمن تشكيلة حكومة الأمل.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار بورتسودان بروفيسور محمد حسن دهب المكلف بمهام الوزارة خلال الفترة السابقة ومعه عدد من قيادات الوزارة والتعليم العالي.

جدير بالذكر أن بروفيسور أحمد مضوي طبيب وأكاديمي بارز، وأستاذ المناعة والأمراض المعدية بجامعة الخرطوم، كان يشغل منصب نائب مدير جامعة الخرطوم ومدير معهد الأمراض المستوطنة بين عامي 2011 و2019.

يحمل درجة الدكتوراه (PhD) وعضوية الكلية الملكية للأطباء (MRCPI) ودبلومات في الطب الاستوائي والأمراض المعدية من جامعة لندن، وماجستير في الطب الاستوائي والصحة العالمية.

هذا ويرى عدد من المراقبين أن تعيينه يعكس التزام الحكومة الجديدة بدفع مسيرة التعليم العالي، وتعزيز البحث العلمي من خلال قيادات تمتلك خبرة أكاديمية وعلمية رفيعة.

إعلام وزارة التعليم العالي