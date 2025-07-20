تقييد خدمة الاتصال الصوتي والمرئي عبر تطبيق واتساب في السودان حفاظاً على الأمن القومى ومصالح البلاد العليا اعتبارًا من الجمعة 25 يوليو 2025

اصدر جهاز تنظيم الاتصالات والبريد تنويها اليوم جاء فيه:

ينوه جهاز تنظيم الاتصالات والبريد جميع مشتركى ومستخدمى خدمات الإتصالات بأنه سيتم تقييد خدمة الاتصال الصوتي والمرئي عبر تطبيق واتساب في السودان ، كإجراءات إحترازية للمهددات الأمنية حفاظاً على الأمن القومى والمصالح العليا للبلاد ، وذلك اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 25 يوليو 2025 ، وإلى حين إشعار اَخر.