سياسية
وزير الداخلية يتفقد رئاسة قوات الجمارك ويؤكد على دورها الرائد فى دعم الإقتصاد الوطنى
أكد الفريق شرطة حقوقى/بابكر سمره مصطفى وزير الداخلية على الدور الكبير والرائد لقوات الجمارك فى دعم الإقتصاد الوطنى ، مشيرا الى أن قوات الجمارك ظلت تضطلع بادوار متعاظمة خلال معركة الكرامة ، وابان وزير الداخلية خلال زيارته التفقدية الأحد الى رئاسة قوات الجمارك بالخرطوم بحضور الفريق شرطة/ صلاح أحمد إبراهيم مدير عام قوات الجمارك ومدراء الدوائر والإدارات بقوات الجمارك أن زيارته اليوم تأتى فى إطار تفقد وحدات الوزارة والوقوف على إعادة إعمار مقر رئاسة الجمارك وإداراتها التى دمرتها المليشيا المتمردة التى إستهدفت مقار الشرطة الخدمية فى إنتهاك واضح لخدمات المواطنين ، مضيفا أن قوات الجمارك تقوم باعمالها الداعمة للأقتصاد الوطنى من خلال محطاتها الجمركية المنتشرة الان بالولايات (ضرائب الإنتاج) والتى من خلالها يتم دعم الإقتصاد الوطنى ، مجددا التزامه بتوفير الدعم اللازم لقوات الجمارك حتى تضطلع بمهامها وواجباتها الوطنية بجانب دعم خطط قوات مكافحة التهريب للمحافظة لقطع الطريق علي المهربين
الفريق شرطة /صلاح أحمد إبراهيم مدير عام قوات الجمارك أوضح الجهود المبذولة لتأهيل مقر رئاسة الجمارك وإداراتها المختلفة من خلال خطة طموحة تستصحب توفير كافة معينات العمل اللوجستية ، مبينا أن قوات الجمارك ظلت تباشر عملها بعدد من المحطات الجمركية ويجرى العمل الان في تأهيل محطة قرى الجمركية لتكون إضافة للعمل الجمركى بالبلاد ، مشيدا باهتمام وزارة الداخلية ودعمها لبرامج وأهداف قوات الجمارك بالإنتشار فى المحطات الجمركية لتسهيل وتبسيط إجراءات المواطنين ودعما لإقتصاد البلاد
وتفيد متابعات المكتب الصحفى للشرطة أن وزير الداخلية عقد إجتماعا مع القيادات الجمركية أشاد فيه بتجاوب وإهتمام منسوبى الجمارك فى مواصلة العمل وتهيئة البيئة لتكون جاذبة وجاهزة لتقديم الخدمات الجمركية المطلوبة للمواطنين ، كما تفقد وزير الداخلية خلال الزيارة مجمع الفريق شرطة /بشير الطاهر لامراض وغسيل الكلى ومجمع العمليات ووحدة الرنين المغنطيسى والمناظير وأشاد بالخدمة الطبية التى يتلقاها منسوبى الجمارك والمواطنين ، واعدا بتقديم الدعم اللازم لها.
المكتب الصحفي للشرطة