وزير الداخلية يتفقد رئاسة قوات الجمارك ويؤكد على دورها الرائد فى دعم الإقتصاد الوطنى

أكد الفريق شرطة حقوقى/بابكر سمره مصطفى وزير الداخلية على الدور الكبير والرائد لقوات الجمارك فى دعم الإقتصاد الوطنى ، مشيرا الى أن قوات الجمارك ظلت تضطلع بادوار متعاظمة خلال معركة الكرامة ، وابان وزير الداخلية خلال زيارته التفقدية الأحد الى رئاسة قوات الجمارك بالخرطوم بحضور الفريق شرطة/ صلاح أحمد إبراهيم مدير عام قوات الجمارك ومدراء الدوائر والإدارات بقوات الجمارك أن زيارته اليوم تأتى فى إطار تفقد وحدات الوزارة والوقوف على إعادة إعمار مقر رئاسة الجمارك وإداراتها التى دمرتها المليشيا المتمردة التى إستهدفت مقار الشرطة الخدمية فى إنتهاك واضح لخدمات المواطنين ، مضيفا أن قوات الجمارك تقوم باعمالها الداعمة للأقتصاد الوطنى من خلال محطاتها الجمركية المنتشرة الان بالولايات (ضرائب الإنتاج) والتى من خلالها يتم دعم الإقتصاد الوطنى ، مجددا التزامه بتوفير الدعم اللازم لقوات الجمارك حتى تضطلع بمهامها وواجباتها الوطنية بجانب دعم خطط قوات مكافحة التهريب للمحافظة لقطع الطريق علي المهربين