إبراهيم جابر يشيد بجهود العاملين بقطاع الكهرباء فى السودان

جاء ذلك لدى تفقده الأحد برفقه والي الخرطوم ووكيل وزارة الطاقة والنفط سير العمل بمحطة موقف شندي لتوزيع الكهرباء ببحري، حيث وقفوا على حجم الجهود المبذولة لتوصيل الإمداد الكهربائي لعدد من المرافق الحيوية والأحياء السكنية ببحري ومحلية شرق النيل

إلى ذلك وقف عضو مجلس السيادة بمنطقة صافولا جنوب الخرطوم على أعمال الصيانة وتوصيل خط الضغط العالي بكيلو عشرة التي تقوم بها وحدة صيانة خطوط نقل الكهرباء بغرض توفير الكهرباء للقطاع الصناعي، مشيراً إلى أن عودة هذا القطاع ستوفر فرص عمل و استقرار أكبر للعائدين.

من ناحيته، قال والي الخرطوم أن زيارة وفد اللجنة إلى عدد من المرافق الصحية ببحري لأنها تعد ذات خصوصيه وتغطي نسبة مقدرة من المواطنين بالخدمات العلاجية وقال ” بعودتها ستسهم كثيرا في دعم مجهودات الولاية في تهيئة البيئة لعودة المواطنين” .

كما أشار الوالي إلى أن زيارة الفريق إبراهيم جابر جاءت تلبية لدعوة مجموعة معاوية البرير للوقوف على إسهام القطاع الخاص بعودة الصناعة الوطنية وتوفير المنتج المحلي الذي يحقق الوفرة وتقليل التكلفة حيث وقف الوفد على خطوط الإنتاج في مجالات التعبئة والتغليف وطباعة الكتاب المدرسي والكراسات والاحتياجات المكتبية.

أشاد عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام رئيس اللجنة العليا لتهيئة البيئة لعودة المواطنين إلى ولاية الخرطوم الفريق مهندس إبراهيم جابر إبراهيم بجهود العاملين بقطاع الكهرباء في السودان واصفاً ما يبذلونه من جهد في مجالات التوليد والنقل والتوزيع في هذا الظرف يعد إنجاز يستحق الإشادة والتقدير.

جاء ذلك لدى تفقده اليوم برفقه والي الخرطوم ووكيل وزارة الطاقة والنفط سير العمل بمحطة موقف شندي لتوزيع الكهرباء ببحري، حيث وقفوا على حجم الجهود المبذولة لتوصيل الإمداد الكهربائي لعدد من المرافق الحيوية والأحياء السكنية ببحري ومحلية شرق النيل

ووعد سيادته بتوفير الاحتياجات المطلوبة لعودة المحطة للعمل في أقرب وقت ممكن .

إلى ذلك وقف عضو مجلس السيادة بمنطقة صافولا جنوب الخرطوم على أعمال الصيانة وتوصيل خط الضغط العالي بكيلو عشرة التي تقوم بها وحدة صيانة خطوط نقل الكهرباء بغرض توفير الكهرباء للقطاع الصناعي، مشيراً إلى أن عودة هذا القطاع ستوفر فرص عمل و استقرار أكبر للعائدين.

من ناحيته، قال والي الخرطوم أن زيارة وفد اللجنة إلى عدد من المرافق الصحية ببحري لأنها تعد ذات خصوصيه وتغطي نسبة مقدرة من المواطنين بالخدمات العلاجية وقال ” بعودتها ستسهم كثيرا في دعم مجهودات الولاية في تهيئة البيئة لعودة المواطنين” .

كما أشار الوالي إلى أن زيارة الفريق إبراهيم جابر جاءت تلبية لدعوة مجموعة معاوية البرير للوقوف على إسهام القطاع الخاص بعودة الصناعة الوطنية وتوفير المنتج المحلي الذي يحقق الوفرة وتقليل التكلفة حيث وقف الوفد على خطوط الإنتاج في مجالات التعبئة والتغليف وطباعة الكتاب المدرسي والكراسات والاحتياجات المكتبية

سونا