رجالات الادارة الاهلية بكادقلي يعقدون مؤتمرا صحفيا حول تداعيات الراهن الإقتصادي ومآلاته

عقدت رجالات الادارة الاهلية بمدينة كادقلي مؤتمرا صحفيا حول تداعيات الراهن الإقتصادي والأمني ومآلاته ومقترحات الحلول تحت شعار نحو (حلا عاجلا) ذلك بمقار منزل الامير كافى طيار البدين.

اكدت فيه تمسكها الكامل والداعم لمناصرة ومساندت القوات المسلحة فى معركة الكرامة وتطهير البلاد من دنس الاوباش والمرتزقة مليشيا أسرة دقلو الإرهابية ومرتزقتهم الحركة الشعبية شمال عبدالعزيز الحلو وحدد الامير كافي طيار في هذا المؤتمر الصحفي اربعة محاور اولها مبديا تاييده لقرارات رئيس مجلس الوزراء الدكتور كامل الطيب ادريس لتعيينه ابن الولاية والقوات المسلحة الفريق اول ركن حسن داوود كيان وزيرا لوزارة الدفاع.

وأكد دعمه و وقفته فى صف القوات المسلحة، وناشد كافي حكومة المركز بتسليح المستنفرين بالمقاومة الشعبية للدفع بهم ضمن القوة لفتح الطريق القومي الرابط بين الدلنج والدبيبات الابيض.

وأشار الى تجهيز اكثر من (1264) مقاتل فقط في حاجه الى تسليحهم داعيا الحركة الشعبية الحلو بتحكيم صوت العقل والنظر لمستقبل الاجيال .

وقال ان الحرب الدائرة بالولاية طال عمرها نحو اثنين واربعين عاما ولم تجنى الحركة الشعبية الا الدمار والتخريب.

وناشد ابناء النوبة بالحركة الشعبية التنحي من الحلو وتبعيته العمياء خلف الدعم السريع المتمردة والتوجه لدعم خط القوات المسلحة.

اما فيما يلي الاوضاع المعيشة دعا كافي التجار بترك احتكار السلع والبضائع بغرض تجويع المواطنين وهذا يعد تمردا داخليا على الدولة.

فيما اكد وكيل إمارة كادقلي فخر الدين احمد شداد اكد بان الادارة الاهلية بكادقلي وبكافة مكوناتها تقف بقوة وعزيمة صادقة لمساندة القوات المسلحة، مهنئا الفريق اول ركن كبرون بتعينه وزيرا للدفاع ونيلة ثقة رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة البرهان ورئيس مجلس الوزراء، مؤكدين دعمهم ومساندتهم للقوات المسلحة حتى يتحقق النصر الكامل بالبلاد.

وقال فخري ان حل الازمة والضائقة المعيشة بالولاية يتحقق من خلال اثنين لا ثالث لهم الأول انخراط المواطنين وتقدم الصفوف لخوض معركة الكرامة وتحرير مدينة الدبيبات بالقوة وفك الحصار المفرض. الامر الثانى على الحكومة اتخاذ التدابير والقرارات واشراك الادارة الاهلية فيها لتجاوز الخلل التجاري.