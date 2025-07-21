سلمى عبدالجبار تتفقد آثار الدمار والتخريب بمباني جامعة أفريقيا العالمية

تفقدت عضو مجلس السيادة الانتقالي نائب رئيس مجلس أمناء جامعة أفريقيا العالمية ، د. سلمى عبدالجبار المبارك، يرافقها مدير الجامعة بروفيسور حاتم عثمان محمد، حجم الدمار والتخريب الذى لحق بمبانى ومعدات الجامعة جراء الإستهداف الذي تعرضت له من قبل المليشيا المتمردة.

وأكدت عضو مجلس السيادة إهتمام رئيس المجلس الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بان تعود جامعة أفريقيا العالمية لمواصلة رسالتها ورؤيتها الأساسية فى خدمة شعوب المنطقة وطلاب العلم على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأضافت د سلمى ان جولتها تأتي فى إطار إهتمام مجلس الأمناء بدعم برنامج التعمير واعادة تاهيل الجامعة مضيفة ان الوضع الماثل يحتاج إلى بعض التدخلات العاجلة حسب حجم الأضرار التى تتطلب ترميم وصيانة بعض المبانى و الكليات علاوة على إنشاء مبانى جديدة كلياً .

الى ذلك تقدمت د د.سلمى بالشكر الجزيل لرئيس مجلس أمناء جامعة أفريقيا د.عبدالرحمن الزيد والأعضاء الموقرين على جهودهم المستمرة لدفع مسيرة الجامعة نحو تحقيق الأهداف والرؤية الاستراتيجية.