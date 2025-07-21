سياسية
تأهيل مستشفى الطوارئ بمدني بكلفة 750 مليون جنيهاً
أعلن الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة لدى تدشين مبادرة الوالي صباح الأحد بمستشفى الطوارئ بمدني عزم حكومة الولاية على تأهيل وصيانة وتهيئة بيئة العمل بالمرافق الصحية بالولاية. مؤكداً تعزيز المنظمات الوطنية والعالمية والخيرين جهود حكومته لتوفير خدمات الصحة والتعليم والمياه والكهرباء.
من جانبه أعلن المهندس أبو بكر عبد الله مدير عام وزارة التخطيط العمراني والمرافق العامة الوزير المفوض بدء تأهيل مستشفى الطوارئ بكلفة 750 مليون جنيهاً بواسطة شركة كيكا الهندسية.
فيما لفت الدكتور أسامة عبدالرحمن مدير عام وزارة الصحة الوزير المفوض لأهمية عودة مستشفى الطوارئ الذي يعتبر من أكبر مستشفيات الطوارئ في البلاد ويستقبل حالات من خارج الولاية وأن عودة مستشفى الطوارئ تعني البداية القوية لتقديم الخدمات الطبية والصحية.
وكشف الدكتور صلاح دفع الله إختصاصي الباطنية أهمية عودة مستشفى الطوارئ باعتباره القبلة الأولى للمرضى وتشخيص حالتهم ووجود 12 سريراً بالعناية المكثفة و15 سريراً بالحالات الحرجة إضافة للإنعاش والعنابر والمعمل.
سونا