تأهيل مستشفى الطوارئ بمدني بكلفة 750 مليون جنيهاً

أعلن الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة لدى تدشين مبادرة الوالي صباح الأحد بمستشفى الطوارئ بمدني عزم حكومة الولاية على تأهيل وصيانة وتهيئة بيئة العمل بالمرافق الصحية بالولاية. مؤكداً تعزيز المنظمات الوطنية والعالمية والخيرين جهود حكومته لتوفير خدمات الصحة والتعليم والمياه والكهرباء.

فيما لفت الدكتور أسامة عبدالرحمن مدير عام وزارة الصحة الوزير المفوض لأهمية عودة مستشفى الطوارئ الذي يعتبر من أكبر مستشفيات الطوارئ في البلاد ويستقبل حالات من خارج الولاية وأن عودة مستشفى الطوارئ تعني البداية القوية لتقديم الخدمات الطبية والصحية.