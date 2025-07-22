سياسية
تطوير مصانع السكر وتكملة متطلبات مطار كنانة المدني
اكد والي النيل الأبيض الفريق الركن قمر الدين محمد فضل المولى اهتمام حكومته بتطوير مصانع السكر بالولاية وتكملة متطلبات مطار كنانه، وقال ان الولاية تعول كثيرا علي هذه المصانع في توفير احتياجات الولاية والبلاد من سلعة السكر .
جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه بأمانة الحكومة بربك وفد شركة سكر كنانة المحدودة ووفد شركة سكر النيل الأبيض ومدير مطار كنانه .
واستمع الوالي خلال الاجتماع المشترك مع شركات السكر بالولاية لشرح مفصل للمعوقات التي تواجه صناعة السكر والرؤية الكفيلة لإجراء التدخلات اللازمة للنهوض بهذه الشركات والعمل على تكملة متطلبات مطار كنانه تمهيدا لضمه لهيئة الطيران المدني.
ووجه الوالي مدير مطار كنانة بالإسراع في تكملة متطلبات المطار المدني بقاعدة كنانة الجوية وقال الوالي ان المطار يشكل نقله نوعية لمواطني بحر ابيض والولايات المجاورة ويسهم في تنشيط حركة الصادر وتسهيل عملية النقل الجوي.
من جهته أشار مدير مطار كنانة المدني المهندس إبراهيم محمد احمد لخطة إدارته الخاصة بتجهيز المطار المدني بكنانة لاستقبال الطائرات العالمية الكبيرة العاملة في نقل الركاب والبضائع .
سونا