تطوير مصانع السكر وتكملة متطلبات مطار كنانة المدني

اكد والي النيل الأبيض الفريق الركن قمر الدين محمد فضل المولى اهتمام حكومته بتطوير مصانع السكر بالولاية وتكملة متطلبات مطار كنانه، وقال ان الولاية تعول كثيرا علي هذه المصانع في توفير احتياجات الولاية والبلاد من سلعة السكر .