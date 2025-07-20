“درف”.. وزير العدل يتسلم مهامه من وزير العدل السابق

تسلّم وزير العدل ، د. عبد الله درف، المهام من وزير العدل السابق د. معاوية عثمان محمد خير الحداد، حيث تمت مراسم التسليم والتسلم اليوم بقاعة وزارة العدل بمجمع الوزارات بسللاب بحضور مولانا / هويدا علي عوض الكريم وكيل وزارة العدل والمحامي العام لجمهورية السودان ورؤساء الادارات القانونية بالوزارة .

قدم الحداد تنويرًا للسيد الوزير عن سير العمل بالوزارة وابرز ماتم إنجازه خلال فترة التكليف، والتحديات التي تواجه الوزارة والخطة الاستراتيجية للمرحلة المقبلة .

وعبر درف عن شكره و تقديره للسيد وزير العدل السابق د. معاوية الحداد على الجهد الكبير الذي بزل في الفترة السابقة أهمها استعادة بيانات الوزارة بعد أن طالتها أيدي المليشيا المتمردة واسناد الدولة قانونيا داخلياً وخارجيا في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.