وصول منظومة متكاملة من الطاقة الشمسية للإمدادات الطبية المركزية بالخرطوم

تسلمت الإمدادات الطبية المركزية بالخرطوم اليوم منظومة متكاملة من ألواح الطاقة الشمسية ليتم تركيبها و تشغيلها قريبا حيث تدعم المنظومة الجديدة التشغيل المستقر للثلاجات المبردة .

ووصف مراقبين للوضع الصحي الخطوة بالمهمة في دعم النظام الصحي واستدامة الخدمات الطبية في العاصمة، باعتبار ان هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى استئناف العمل بالمخازن المركزية بعد فترة من التوقف وتهدف بشكل أساسي إلى ضمان تشغيل الثلاجات المبردة المخصصة لحفظ الأمصال والأنسولين، والتي تعتمد على التبريد المستمر، وتعتبر خطوة أولى نحو استعادة الخدمات الطبية المركزية .

واكدت مصادر في القطاع الصحي إلى أن هذه الخطوة تمثل بداية عملية لاستعادة الخدمات الطبية الحيوية في الخرطوم، بما في ذلك حفظ وتوزيع الأدوية الحساسة مثل الأنسولين واللقاحات، تمهيدًا لإعادة فتح منافذ الإمداد تدريجيًا.

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