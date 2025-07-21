كامل إدريس يؤكد سعي الحكومة لتحقيق التنمية المتوازنة والعادلة في جميع أنحاء البلاد

أكد رئيس الوزراء، دكتور كامل إدريس، سعي الحكومة لتحقيق التنمية المتوازنة والعادلة في جميع أنحاء البلاد، مشيرًا إلى أن حكومة الأمل تضع مشاكل المواطنين في كل المناطق كأولوية وطنية قصوى.

والتقى رئيس الوزراء بمكتبه بمدينة بورتسودان اليوم، وفدًا من ولايتي الشمالية ونهر النيل، حيث تم التفاكر حول عدد من القضايا والتحديات التي تواجه مواطنيي الولايتين.

واستمع كامل إدريس إلى رؤى وأفكار أعضاء الوفد حول كيفية حل المشاكل التي يواجهها المواطنين في المنطقتين فيما يتعلق بمسائل التنمية والخدمات العامة خاصة الكهرباء، مؤكدًا بأن حكومة الأمل ستنظر في كل النقاط التي طرحت وأنها ستعمل على حل المشاكل التي يشتكي منها مواطني الشمالية ونهر النيل في إطار خطة شاملة.

وطالب المتحدثون عن الوفد، بمراجعة قضية حقوق ونصيب الولايتين من عائدات التعدين والمعابر الحدودية والمشروعات القومية، مؤكدين أن الولايتين تحتاجان إلى هذه الحقوق في تطوير الخدمات وتنمية المنطقة بما يتناسب مع حجم مساهماتها في الاقتصاد القومي.

وضم الوفد الناظر عثمان سيد أحمد، محمد أحمد حسن، أزهري المبارك، ومحمد وداعة، وعدد من الممثلين.

سونا