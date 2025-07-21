شاهد بالصورة والفيديو.. شيخ سوداني يجري نحو “البرهان” ويقبله وطالب يبكي فرحاً والجمهور: (ماذا بينك وبين الله أيها القائد حتى يحبك الشعب لهذه الدرجة)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو من استقبال المواطنين لرئيس مجلس السيادة, القائد العام للجيش, الفريق أول, عبد الفتاح البرهان.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو الذي حظي بتفاعل واسع من قبل الجمهور أظهر استقبال شيخ سوداني, لقائد الجيش فور رؤيته.

الشيخ جرى نحو الرئيس وكسر البروتوكول السياسي وقبله من خده, وأظهرت لقطة أخرى تفاعل طالب مع مشاهد استقبال “البرهان”, بالدموع.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد تفاعل الجمهور مع اللقطات وكتب أحدهم معلقاً: (ماذا بينك وبين الله أيها القائد حتى يحبك الشعب لهذه الدرجة).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين