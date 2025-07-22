10 انفصالات هزت الوسط الفني في 2025

شهد الوسط الفني تغيرات ملحوظة على مستوى العلاقات الشخصية بين نجوم الفن، حيث تزايدت حالات الانفصال بشكل لافت خلال عام 2025، ويعد هذا الموضوع من أكثر المواضيع إثارة للجدل في الوسط الفني، حيث يتابع الجمهور باهتمام تطورات حياة المشاهير ويترقب الأخبار المتعلقة بعلاقاتهم، ففي 7 شهور، شهد الوسط الفني 10 حالات انفصال.

حالات الطلاق في الوسط الفني بالنصف الأول من عام 2025

كريم محمود عبدالعزيز

أثار الفنان كريم محمود عبدالعزيز جدلا واسعا خلال الساعات الماضية حول انفصاله عن زوجته آن الرفاعي، حيث أثار فضول جمهوره حول حقيقة شائعات انفصاله عن زوجته، وذلك من خلال نشر مشهد من مسلسله الجديد «مملكة الحرير»، ليعود إلى حذفه بعد دقائق من نشره.

ونشر كريم محمود عبدالعزيز عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك» صورة من مسلسل مملكة الحرير، وهو يبكي في أحد المشاهد، معلقا عليها: «وأنا بمنع نفسي كل يوم اني أخش أقولها أنها وحشتني أوي وأني بموت من غيرها».

عبير صبري

أعلنت الفنانة عبير صبري رسميًا انفصالها عن زوجها المحامي أيمن البياع، خلال الفترة الماضية، وذلك بعد زواج دام 7 سنوات، مؤكدة أن الانفصال تم في أجواء يسودها الاحترام والتفاهم، وكتبت عبير صبري عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام: «أعلن انفصالي عن زوجي بعد 7 سنوات من العشرة الطيبة، وتم الانفصال بكل هدوء وتفاهم، أتمنى لكل منا التوفيق في حياته القادمة، محبتكم دائما مصدر أمان لي وقوة».

بشرى

وفي وقت سابق أعلنت الفنانة بشرى انفصالها عن زوجها خالد حميدة، بعد زواج دام أكثر من عام، وكتب خالد حميدة، ابن زوجة الفنان محمود حميدة عبر «إنستجرام» معلقا: «نعلن نحن بشرى رزة وخالد حميدة انفصالنا الرسمي بعد زواج دام لأكثر من عام، لقد بدأ زواجنا عن حب واحترام، وانتهى بالتراضي الكامل بين الطرفين، وفي إطار من التفاهم والهدوء».

تامر عبدالمنعم ورنا علي

أعلن الفنان والإعلامي تامر عبدالمنعم، أمس السبت، انفصاله عن زوجته رنا على، بعد زواج دام لـ 6 سنوات.

وكتب تامر عبدالمنعم عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»: «تم الانفصال بيني وبين السيدة رنا على بعد زواج استمر 6 سنوات.. قدّر الله وما شاء فعل، وأنا أُكِن لها كل التقدير والاحترام، والخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، ولا نعلم ماذا تحمله لنا الأقدار والأيام، وكل اللي يجيبه ربنا خير، فقد نختلف، ولكن يبقى الاحترام والذكريات والنوايا الصادقة».

أحمد السقا ومها الصغير

كشف الفنان أحمد السقا عن انفصاله عن زوجته الإعلامية مها الصغير، مشيرا إلى أنه يكن لها كل الاحترام والتقدير، حيث سيظلان صديقين وعلى تواصل دائم.

وقال «السقا» في تصريحات تلفزيونية على هامش قمة الإعلام العربي: «احترامي لأم ولادي وهي عشرة وسيدة فاضلة.. وربت أولادي أحسن تربية.. لكن كون أنه النصيب محصلش.. قدر الله وما شاء فعل، وما زلنا صديقين وعلى تواصل مع بعضنا».



ماريتا الحلاني

أثارت الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، بعدما لاحظ متابعوها حذف جميع الصور التي تجمعها بزوجها كميل أبي خليل من حساباتها، وهو ما فتح باب التساؤلات حول انفصالهما.

وفيما لم يصدر تعليق مباشر من الطرفين، أكد برنامج «et بالعربي» خبر الانفصال رسميًا، مشيرًا إلى أن ماريتا انفصلت عن زوجها بعد زواج لم يستمر أكثر من عامين، حيث تزوج الثنائي في يونيو من عام 2023.

علي غزلان

أعلن الدكتور واليوتيوبر على غزلان انفصاله رسميًا عن زوجته، ملكة جمال مصر السابقة فرح شعبان، بعد زواج استمر عدة أشهر، حيث نشر بيانًا عبر حسابه الرسمي على إنستجرام أكد فيه أن الانفصال تم منذ نحو الشهر، بعد محاولات للعودة مرة أخرى، لكنها لم تكلل بالنجاح.

وكتب «غزلان» في البيان: «تم الانفصال والطلاق بيني وبين زوجتي فرح شعبان. الانفصال تم منذ الشهر تقريبًا. يشهد ربنا بعد ما راجعنا بعد أول انفصال إننا حاولنا نعيش مع بعض تاني لكن مقدرناش، فقررنا الانفصال بهدوء بدون أي مشاكل وخناقات، هي إنسانة كويسة، ربنا يوفقها في حياتها، وعشان خاطر نفسها وعشان خاطر ابننا. يمكن فشلنا نكون زوجين لبعض، بس أكيد هننجح بإذن الله نكون أب وأم كويسين لابننا، وأتمنى احترام القرار ومحدش يكلّمنا في أي تفاصيل لأننا مش هنتكلم في أي حاجة، وهنفضل ضهر لبعض عشان خاطر رحيم ابننا».

دينا الشربيني

أعلنت الفنانة دينا الشربيني، خلال لقائها مع الإعلامي أنس بوخش، عن انتهاء قصة الحب التي جمعتها بشخص من خارج الوسط الفني، والتي كانت قد أعلنت عنها في عام 2024.

وأوضحت دينا أن العلاقة لم تكلل بالارتباط الرسمي، مشيرة إلى أن هذا الشخص كان من أفضل الأشخاص الذين قابلتهم في حياتها، وأن هناك احترامًا متبادلًا بينهما. وأضافت أنهما ما زالا صديقين مقربين ويتحدثان باستمرار، ولكن لا توجد علاقة عاطفية حاليًا.

كما أعربت دينا عن تقديرها للدعم الذي قدمه لها هذا الشخص خلال فترة وفاة والديها، مشيرة إلى أنه كان سندًا لها في تلك الأوقات الصعبة، وأكدت أن العلاقة استمرت لمدة تقارب ثلاث سنوات، وأنهما ما زالا يحترمان بعضهما البعض.

وكانت دينا الشربيني أعلنت عن هذه العلاقة في بداية عام 2024، مؤكدة حينها أنها تعيش قصة حب مع شخص من خارج الوسط الفني، وتمنت أن تكلل بالزواج.

بتول الحداد

أعلنت الفنانة بتول الحداد، في الشهور الماضية، انفصالها نهائيًا عن زوجها المنتج الفني مصطفى الغزولي، وذلك بعد 5 أشهر من زواجهما.

وكتبت بتول الحداد عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «تم الانفصال رسميًّا بيني وبين زوجي السابق مصطفى الغزولي منذ فترة، متمنية له التوفيق في حياته القادمة».

رنا سماحة تعلن انفصالها رسميًا عن سامر أبوطالب

أعلنت الفنانة رنا سماحة، في الشهور الماضية، انفصالها رسميًا عن زوجها الملحن سامر أبوطالب، السبت الماضي، بعد انتشار أنباء عن ذلك، ولم تؤكد أو تنفِ الخبر حينها.

وكتبت رنا سماحة عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»، قائلة: «الحمد لله، تم الانفصال الرسمي بيني وبين والد ابني، متمنية له التوفيق في حياته القادمة، وشكرًا كل الشكر للمحترم الأمين سعيد بيومي المحامي».

المصري اليوم