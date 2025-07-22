في دمج للفن البصري بالتراث.. جدارية «فتاة الجنوب» تضيء أسوان وتحتفي بالهوية المصرية

في أحد شوارع المدينة الأثرية الهادئة، وعلى جدار شاهق يطل على أسوان التي تجذب السياح من كل أنحاء العالم، تقف جدارية ضخمة تنبض بالحياة، بألوانها الزاهية وتفاصيلها الدقيقة، فتاة سمراء ترتدي زيا أبيض نقيا، تطل بوجه هادئ وابتسامة مضيئة، تتوسط خلفية من البيوت النوبية والنخيل والسماء الصافية.

الجدارية ليست مجرد صورة، بل رسالة ورمز لفتاة حقيقية، تدعى إسراء مصطفى، ابنة الجنوب التي تحولت إلى أيقونة فنية في لوحة بعنوان «CRAFTS OF GOLD».

تقول إسراء مصطفى لـ«المصري اليوم»: فرحت جدا بالجدارية، لأنها النهاردة مبقتش بتعبر فقط عن فتاة من أسوان، لكن عن الفتاة المصرية كلها وده شرف كبير ليا».

نفذ العمل الفنانان التشكيليان مها جميل وعلي عبدالفتاح، ضمن مبادرة فنية ثقافية تهدف إلى دمج الفن البصري بالتراث المحلي، والترويج لأسوان كوجهة سياحية وثقافية من خلال جداريات حيّة تستلهم من أهلها وجمال طبيعتها، تضيف مصطفى.

الفتاة إسراء التي وُضعت صورتها على الجدار، ليست وجها عابرا اختاره الفنانين بالصدفة، بل هي واحدة من النماذج النسائية الصاعدة التي جمعت بين الطموح والهوية، بين النجاح المهني والارتباط بالجذور.

تحمل إسراء شهادة ماجستير في إدارة الأعمال تخصص تسويق، وعملت لسنوات في مجال المبيعات داخل كبرى الشركات متعددة الجنسيات، لكنها لم تكتفِ بذلك، وقررت أن تخوض تجربة إعلامية مختلفة، بدأت من خلال مشاركتها في برنامج «الدوم» على قناة DMC، لتجد في الإعلام فرصة جديدة لتوصيل رسالة أعمق.

«رحلتي لم تتوقف عند الشاشة، بل امتدت إلى السفر والمغامرات، زرت 22 دولة، وكنت دائما أعود بأفكار جديدة لعرض الجمال المصري من منظور مختلف»، توصح فتاة الجدارية.

وتؤكد مصطفى: «اللي أسعدني أكتر، إن الجدارية كمان بتساهم في الترويج للسياحة في أسوان ومصر، وده بالظبط نفس الهدف اللي أنا بشتغل عليه من خلال المحتوى اللي بقدمه، إبراز الهوية والتراث الأسواني بكل تفاصيله وجماله».

إلى جانب نشاطها الإعلامي والسياحي، شاركت مصطفى في مبادرات وطنية ودولية، من بينها برنامج «كن سفيرًا» للتنمية المستدامة التابع لوزارة التخطيط، وبرنامج «سفراء التسامح» في أبوظبي، كما حصلت على تكريم من وزير الشباب والرياضة ومحافظ أسوان تقديرًا لدورها المؤثر.

تم اختيار الفتاة، ضمن برنامج «دورنا» للقيادات الشابة، وتخرجت من «المرأة تقود للمحافظات» بالأكاديمية الوطنية للتدريب، في إطار تمكين المرأة بالمحافظات، وهي برامج تهدف إلى إعداد كوادر نسائية قادرة على صناعة التغيير من مواقعها المختلفة.

المصري اليوم