لركاب الطائرات.. السراويل القصيرة مصدر إصابة بـ”المكورات العنقودية”

حذَّرت مضيفة طيران، الركَّاب من ارتداء السراويل القصيرة (Shorts) أثناء ركوب الطائرة، قائلةً إنَّ ذلك يزيد من خطر الإصابة بـ»عدوى خطيرة».المضيفة «شير كيلو»، وهي مضيفة طيران بخبرة ست سنوات، شاركت مقطع فيديو على حسابها في «تيك توك»، وأوصت الركَّاب بتفادي ارتداء السراويل القصيرة، داعية إلى ضرورة حظرها.

وذكرت أنَّ مقاعد الطائرة تكون شديدة الاتِّساخ، وارتداء سروال قصيرة قد يؤدِّي إلى الإصابة بعدوى «المكورات العنقوديَّة».وقالت -في مقطع فيديو حصد آلاف المشاهدات-: «أنا أؤمن بشدة بعدم ارتداء الشورتات أبدًا، غير مسموح لكم بارتدائها، آسفة، إنَّها مقزِّزة. جلدك يلامس المقعد، وهذا مقرف وقذر، وستصاب بعدوى».

جريدة المدينة