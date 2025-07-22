ليلة من سحر الأقصر .. وألق الشعر والشعراء

في حضرة الجمال .. وتحت سماء الأقصر الغالية التي تحضن التاريخ وتدلل النيل .. حللنا ضيوفا على بيت الشعر .. فكأن الأرض تفترش لنا بهاءها، وكأن الزمان يعيد لنا رونقه .

أمسية بقيادة الشاعر الكبير والنبيل الأستاذ / حسين القباحي .. فحق لها أن تكون أشبه بعرس للكلمة .. وحفل للقصيدة .. وموئل للروح المتعطشة للفن والصدق والضياء .

كرم حاتمي .. يُحرج الشمس .. ويضع الكرم في مأزق المقارنة !

لم تكن ضيافتهم ضيافة جسد .. بل ضيافة روح ومحبة واحتفاء يليق بالشعر وأهله .. فوالله مهما قلنا في حقهم فلن نوفيهم أبدا .

أما الأقصر .. هذه المدينة لا تزورك .. بل تحتضنك. أهلها نُسجوا من طيبة الجنوب .. وبهاء الحضارة .. ودماثة الخلق وبشاشة الوجه وإكرام الضيف ..

والآن .. نعود ونحن نحمل بين أضلعنا امتنانا لا تسعه الكلمات .. ونقوشا من الفرح محفورة في الذاكرة .

شكرًا من القلب بيت الشعر بالأقصر الحبيب .

شكرا من القلب أستاذ/ حسين القباحي .. الإنسان .. الكبير .. الأصيل .

شكرا من القلب لكل الأحبة العاملين ببيت الشعر .. الشاعر المبدع أ/ حسن عامر .. والشاعر المبدع أ/ عبيد عباس .. والأستاذ المبدع أ/ تامر جابر .. والجميل النقي الأخ النبيل مصطفى .. صاحب أنقى ابتسامة تراها في الحياة .. شكرا للأخ / محمد .. سائق بيت الشعر الذي لازمنا بسيارته في الحل والترحال .

شكرا للغالية الشاعرة أ/ جيهان شعيب التي شاركتنا هذه الأمسية بكل حب وود وجمال ..

شكرا للجمهور المثقف الواعي الذي زاد الليلة بهاء وجمالا ..

شكرا لأهلنا وأقاربنا في الأقصر الحبيب الذين شاركونا فرحتنا .. العمدة /محسن أبو نائل أبوقرين .. والمستشار /عبدالناصر أبوقرين والأستاذ/ منتصر ابوقرين .. والأستاذ /طه أبوقرين .. شكرا على ضيافتهم الكريمة وحسن استقبالهم .

شكرا من القلب لكل قلب نبض في تلك الأمسية بالحب والشعر والنور .

ستبقى تلك الأيام محفورة في ذاكرة الوجدان ما حيينا .

هبة الفقي

رصد – “النيلين”