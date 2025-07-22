البرهان في شوارع الخرطوم – فيديو

وسط التكبير والهتاف .. الله أكبر .. جيش واحد شعب واحد .. جموع المواطنيين تحتشد إستقبالا وتحية لموكب السيد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان أمس .. يبادلهم التحية تجديدا للعهد والوعد إنتصارا لهذا الوطن الشامخ وشعبه الطامح عزة وكبرياء حيث تدافع المواطنون مصافحة وعناقا مع السيد الرئيس الذي تبادل معهم الحديث متفقدا أحوالهم المعيشية وجهود إعادة الإعمار – شوارع وطرقات ولاية الخرطوم – ٢١ يوليو ٢٠٢٥م.

إعلام القوات المسلحة