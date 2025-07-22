تصريح صحفي حول لقاء الكتلة الديمقراطية بسفير خادم الحرمين الشريفين

في إطار جهود الحرية والتغيير – الكتلة الديمقراطية لتعزيز التواصل مع الأطراف الإقليمية والدولية الداعمة لمسار الحل الوطني، التقت اللجنة السياسية للكتلة بسعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان، السفير علي بن حسن جعفر، بمقر إقامته في مدينة بورتسودان. ترأس وفد الكتلة القائد مني أركو مناوي رئيس اللجنة السياسية للكتلة، إلى جانب الأستاذ معتز الفحل و د. محمد زكريا فرج الله.

استعرض اللقاء خارطة الطريق التي تتبناها الكتلة الديمقراطية كمدخل للحل السياسي الشامل وتحقيق السلام المستدام في السودان، وأكد وفد الكتلة أهمية الدور البنّاء الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في دعم مساعي السلام والاستقرار. وأكدت الكتلة ان إعلان جدة يجب ان يكون مرجعية وأساس لأية اتفاقية أمنية لتوافقه مع القانون الدولي الانساني.

كما عبّرت الكتلة عن شكرها وتقديرها العميق للمملكة قيادةً وشعباً ولسفير خادم الحرمين الشريفين على الدعم الإنساني المقدم للشعب السوداني.