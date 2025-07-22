وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية: المعركة ضد الفقر تبدأ الآن

تسلّم وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية الاستاذ معتصم أحمد صالح، مهامه رسمياً من الوزير السابق الاستاذ أحمد آدم بخيت، مؤكداً عزمه على إحداث تحول حقيقي في أداء الوزارة ومواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي فاقمتها الحرب وظروف النزوح القسري.

وفي أول تصريح له عقب مراسم التسليم والتسلم، شدد الوزير معتصم على أن وزارته ستضع محاربة الفقر على رأس أولوياتها، مؤكداً التزامه الكامل بتحقيق تطلعات الشعب السوداني وانتشاله من دوائر البؤس والمعاناة. وقال:

“وردت إلينا شكاوى مؤلمة من مواطنين يعيشون ظروفًا قاسية بسبب الحرب… وسنعمل بكل ما نملك لتغيير هذا الواقع.”

وأوضح الوزير أن خطة المئة يوم الأولى ستشهد تنفيذ مشروعات “حكومة الأمل”، مع التركيز على توفير الحد الأدنى من العيش الكريم لملايين السودانيين المتأثرين بالأوضاع الإنسانية الراهنة، مؤكداً أن التغيير الحقيقي يبدأ من الميدان وليس المكاتب.

وأشار معتصم إلى أن الوزارة تواجه تحديات جسيمة تتطلب تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق، متعهداً بالتنسيق مع كل الوحدات والهيئات المعنية وتكثيف الجهود لخدمة الشباب والمرأة والطفولة، باعتبارهم الفئات الأكثر تضرراً والأجدر بالدعم.

كما وصف الإعلاميين بأنهم شركاء فاعلون في دفع العمل الوزاري إلى الأمام، مشيداً بدورهم في الرقابة والتقويم، ودعاهم لمواصلة دعمهم في المرحلة المقبلة لضمان تحقيق الأهداف الوطنية الكبرى.

هذا وقد عبّر الوزير السابق د. أحمد آدم بخيت عن تمنياته لخلفه بالتوفيق في مهمته، داعياً إلى استمرارية العمل والتطوير لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.