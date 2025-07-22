إبراهيم جابر يشيد بالدور الكبير لإعلام الشرطة فى دعم وإسناد معركة الكرامة

أشاد الفريق ركن بحري مهندس مستشار/ إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة خلال زيارته الى وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة اليوم بالدور الكبير الذى ظل يقوم به إعلام الشرطة خلال معركة الكرامة وإسناده للقوات المسلحة والاجهزة النظامية الاخرى وتعامله بمهنية وإحترافية فى عكس الأنشطة المختلفة للقوات لينال به الإشادة والتفوق بجانب تغطية الجهود الكبيرة التى ظل يضطلع بها منسوبى قوات الشرطة دعما وإسنادا لمعركة الكرامة ونجاحه في توثيق شهداء معركةالكرامةوالتضحيات الكبيرة لابناء الوطن.

واكد جابر أن المرحلة القادمة تعتبر الأهم ونعول على إعلام الشرطة ذات الدور المهني فى برامج توعية وإرشاد المواطنين.

المكتب الصحفي للشرطة