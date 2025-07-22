شرطة ولاية الخرطوم وباسناد من القوات الأمنية المشتركة تفرض طوقا أمنيا بمنطقة الصالحة بامدرمان

مواصلة لجهود شرطة ولاية الخرطوم في تعزيز العملية الأمنية ومكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة وبسطا لهيبة الدولة وسيادة حكم القانون تحت اشراف لجنة أمن الولاية في هذا السياق فرضت شرطة محلية امدرمان باختصاص

منطقة الصالحة طوقا أمنيا (كردون) باسناد أمني كبير بمشاركة من جميع القوات النظامية.

وأسفرت الحملة الأمنية المحكمة عن ضبط مسروقات ومنهوبات المواطنين ممثلة في الأجهزة الكهربائية والأواني المنزلية وإسبيرات المركبات واسطوانات غاز الطبخ المنزلية وأجهزة كمبيوتر ورسيفرات وإطارات سيارات وأجهزة طبية تخص المؤسسات الطبية بجانب الدراجات النارية بدون لوحات تم توقيف عدد5 متهمين وإتخاذ إجراءات بلاغات مختلفة بقسم شرطة ابوسعد شمال تمكنت الحملة المشتركة من ضبط أجنبية من رعايا احدي دول الجوار تم تسليمها لإدارة الأجانب كذلك نجحت الحملة الأمنية في ضبط عدد من المندسين المتعاونين مع مليشيا الدعم السريع الإرهابية تم تسليمهم لشعبة العمل الخاص (المهندسين ) وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن هذا الكردون رقم(14)الذي تم تنفيذه بسطا للامن ونشرا للطمأنينة وفرضا لهيبة الدولة بولاية الخرطوم.

المكتب الصحفي للشرطة