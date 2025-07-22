توقيع مذكرة تفاهم بين السودان وروسيا في مجال التأمين الصحي

تم بالعاصمة الروسية موسكو التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال التعاون بين البلدين في التأمين الصحي ،حيث وقع عن الجانب السوداني د. فاروق نور الدين عمر ، المدير العام للصندوق القومي للتأمين الصحي، بحضور سفير جمهورية السودان لدى روسيا محمد الغزالي سراج، ووقع عن الجانب الروسي السيد/ ايليا بلانين، رئيس الصندوق الفدرالي للتأمين الطبي الإلزامي.