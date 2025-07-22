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توقيع مذكرة تفاهم بين السودان وروسيا في مجال التأمين الصحي
تم بالعاصمة الروسية موسكو التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال التعاون بين البلدين في التأمين الصحي ،حيث وقع عن الجانب السوداني د. فاروق نور الدين عمر ، المدير العام للصندوق القومي للتأمين الصحي، بحضور سفير جمهورية السودان لدى روسيا محمد الغزالي سراج، ووقع عن الجانب الروسي السيد/ ايليا بلانين، رئيس الصندوق الفدرالي للتأمين الطبي الإلزامي.
وتضمنت المذكرة بنودا تتعلق بتطوير التعاون الثنائي بين البلدين في مجال التأمين الصحي وذلك من خلال تبادل التجارب والخبرات والاستفادة من التجربة والتكنولوجيا الروسية في مجالات التامين الطبي، وتقديم الخدمات للمستفيدين ومعالجة المطالبات وبناء القدرات.
وتم الاتفاق بين الطرفين على وضع برنامج عمل تنفيذي لتطوير التعاون بين المؤسستين في البلدين في المجالات المذكورة وتبادل الزيارات.
سونا