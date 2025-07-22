مجلس حكومة شمال كردفان يقف على استعدادات الأبيض عاصمة للصناعة للعام 2025

ترأس وإلي ولاية شمال كردفان الاستاذ عبد الخالق عبد اللطيف وداعة الله، الاثنين، بقاعة مجلس الوزراء بأمانة الحكومة الاجتماع رقم (28) لمجلس الحكومة .

وقال الناطق الرسمي باسم حكومة الولاية الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة والإعلام والشباب والرياضة الوزير المكلف عبد المطلب عبد المتعال في تصريح صحفي ان مجلس الحكومة استمع لتقرير الاداء نصف السنوي لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية للفترة من يناير حتى يونيو قدمه المدير العام لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية الوزير المكلف مهندس ابراهيم حامد .

واستعرض محاور التقرير والمرجعيات والاهداف والأنشطة المنفذه خلال تلك الفترة متناولا المؤشرات المناخية وتوقعات الأمطار والمساحة المستهدفة في ظل الوضع الراهن.

كما تناول الجهود المبذولة في المحافظة على قطاع الثروة الحيوانية من خلال توفير اللقاحات والاهتمام بالتدريب وفي مجال الصناعة أوضح التقرير الاستعدادات المتعلقة بالابيض عاصمة للصناعة للعام 2025 .

وفي مجال التعدين أشار الي الورشة التي انعقدت في هذا الشأن بمشاركة اصحاب المصلحة وممثل المجتمعات والشركاء لضمان الاستفادة من الموارد المعدنية خاصة الذهب حيث اشار التقرير إلى الإنتاج البستاني ووقاية النباتات والإرشاد ونقل التقانة والإنتاج الحيواني بالإضافة الي المراعي والعمل الذي نفذ بخور ابوحبل الزراعي.

وابان الناطق الرسمي ان التقرير تناول الاداء المالي وحجم المشروعات حيث بلغت نسبة الاداء خلال نصف السنوي 50% هذا وقد أجاز المجلس بعد النقاش تقرير اداء وزارة الإنتاج الفترة من يناير حتي يونيو.

الي ذلك قدم المدير التنفيذي لمحلية غرب بارا الاستاذ عمر محمد خير تقرير أداء المحلية في الفترة من يناير حتى يونيو 2025 مستعرضاً الاداء في المحلية في الجوانب الأمنية والخدمية والتعليم والصحة والمياه ودور المواطن والمجتمعي المحلي في دعم العملية التعليمية والصحية.

حيث أشاد مجلس حكومة الولاية بالجهد الشعبي الكبير ومسهاماته الفاعلة في كافة الأنشطة بالمحليةوبعد النقاش أجاز المجلس تقرير أداء محلية غرب بارا النصف سنوي

وقال الناطق الرسمي ان المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية الوزير المكلف دكتورة ايمان مالك قدمت تنويرا للمجلس حول الوضع الصحي خاصة حالات وباء الكوليرا حيث كشف التقرير استقرارا في حالات الكوليرا و الجهود الكبيرة للوزارة للحد و القضاء على هذا الوباء مع توفر الأدوية والمحاليل في المراكز الصحية

في ذات السياق قدم الوزير المكلف لوزارة التربية والتعليم وليد محمد حسن تنويرا حول امتحانات الشهادة المتوسطة للمجموعة “ب” والتي بدأت في العشرين من شهر يوليو الجاري 2025 والتي جلس لها 3853 طالب وطالبه مؤكداً أن الامتحانات تسير وفق ما خطط لها .

وقدم الوزير المكلف للثقافة والإعلام والشباب والرياضة عبد المطلب عبد المتعال تنويرا للمجلس حول مشاركة الولاية في المنافسات القومية في الدوري العام المؤهل للدرجة الممتازة ودوري النخبة .