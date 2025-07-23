والي القضارف يمتدح جهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر في دعم القطاع الصحي

امتدح والي القضارف المكلف الفريق الركن محمد احمد حسن احمد إدريس الدور الكبير الذي إطلعت به اللجنة الدولية للصليب الأحمر في المساهمة في إسناد القطاع الصحي بكل من مستشفيات القضارف والفاو بجانب تنفيذه لمشروع الدعم النقدي المباشر للنازحين الذي يستهدف أكثر من ثمانية آلاف نازح بالولاية.