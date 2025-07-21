رئيس الوزراء يوجه وزارة البني التحتية والنقل بانفاذ صيانة جسري الحلفايا وشمبات بأسرع ما يمكن

وجه رئيس الوزراء، دكتور كامل إدريس، وزارة البني التحتية والنقل، بانفاذ عمليات الصيانة لجسري الحلفايا وشمبات بأسرع ما يمكن لتسهيل الحركة أمام المواطنين، وإعادة الربط الفعال لمدن العاصمة المثلثة، في إطار خطة تهيئة البيئة لعودة المواطنين الى ولاية الخرطوم.

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه بمدينة بورتسودان الاثنين، وكيل وزارة البنى التحتية والنقل المكلف، مهندس محمد صالح حسن السميح، مؤكدًا ضرورة إيلاء عمليات إعادة تأهيل الجسور والطرق بولاية الخرطوم أهمية قصوى.

وقال الوكيل في تصريحات صحفية، أن رئيس الوزراء وجّه بان يتم الإشراف المباشر من قبل الحكومة على عمليات صيانة الجسرين بالتنسيق مع حكومة ولاية الخرطوم واستعجال أعمال الصيانة.