بتوجيه من مجلس السيادة الصناعات الدفاعية تسير قطاراً خاصاً للعودة الطوعية للسودانيين بمصر

بتوجيه من رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وإشراف ورعاية مدير عام منظومة الصناعات الدفاعية الفريق أول مهندس ميرغني إدريس سليمان، سيرت منظومة الصناعات الدفاعية السودانية اليوم قطاراً خاصاً لتفويج المواطنين السودانيين من جمهورية مصر العربية إلى السودان، في خطوة إنسانية ووطنية تهدف إلى تسهيل عودتهم إلى أرض الوطن في ظروف آمنة ومنظمة.

يأتي هذا التفويج في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة السودانية عبر مؤسساتها الوطنية، من أجل رعاية مواطنيها في الخارج وتوفير وسائل النقل والخدمات الأساسية لهم، خاصة في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وقد تولت منظومة الصناعات الدفاعية كامل الترتيبات الإدارية والفنية، بالتنسيق مع الجهات الرسمية في مصر والسودان، حيث تم تنظيم عمليات التجمع للمواطنين في عدد من المدن المصرية، وتوفير وسائل نقل تقلهم إلى محطة القطار في القاهرة، قبل انطلاق القطار المخصص نحو السودان.

شهد القطار تجهيزات متكاملة من حيث الخدمات اللوجستية والطبية، إلى جانب إشراف مباشر من طواقم مختصة لضمان راحة وسلامة المواطنين خلال الرحلة، مما يعكس المستوى العالي من الالتزام والانضباط الذي اتسمت به العملية منذ لحظة الانطلاق وحتى الوصول.

وتُعد هذه المبادرة امتداداً لدور منظومة الصناعات الدفاعية في الإسناد الوطني، ليس فقط في المجال العسكري، بل أيضاً في الجوانب المدنية والإنسانية، بما يؤكد مكانتها كمؤسسة استراتيجية تسهم في دعم الدولة والمجتمع على حد سواء.