خالد الاعيسر يباشر مهامه وزيرا للثقافة والاعلام والسياحة

باشر الأستاذ خالد الإعيسر اليوم مهامه وزيراً للثقافة والإعلام والسياحة، عقب أدائه القسم وتوليه مهامه رسمياً من داخل مقر الوزارة.

وكان في استقباله لدى وصوله مقر الوزارة كل من الدكتور جراهام عبدالقادر، وكيل الثقافة، والأستاذة سمية الهادي، وكيل الإعلام، إلى جانب عدد من قيادات وموظفي الوزارة، الذين عبروا عن ترحيبهم الحار بعودته، في مشهد اتسم بالتقدير والحفاوة، عاكسين روح الفريق الواحد والاستعداد للمضي قدماً في تنفيذ المهام الوطنية.

فور تسلمه مهامه، باشر الوزير عمله، تأكيداً على التزامه بمواصلة المشاريع والبرامج التي كان قد بدأها خلال فترة سابقة، مع العمل على تطوير آفاق الإعلام والثقافة والسياحة، بما يحقق الأهداف الوطنية لحكومة الأمل، ويلبي تطلعات المرحلة المقبلة.