مناوي يهنئ القوات المسلحة وأبطال الفاشر على “الانتصار العظيم” ضد مليشيا الجنجويد

أعرب حاكم إقليم دارفور، السيد مني أركو مناوي، عن تهانيه الخالصة لأبطال القوات المسلحة والقوات المشتركة والمقاومة الشعبية بمدينة الفاشر، عقب الانتصار الكبير الذي تحقق أمس الإثنين في المعركة رقم (223) ضد مليشيا الجنجويد.

وقال مناوي في تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”:

“الفاشر تكتب تاريخًا جديدًا، لقد حقق أبناء الفاشر انتصارًا عظيمًا على مليشيا الجنجويد، ونحن كالعادة نهنئكم على هذا الإنجاز العظيم”.

وأكد أن الفاشر، المدينة الصامدة، دفعت ثمناً غالياً في مواجهة التحديات، لكنها ظلت ثابتة وصامدة بفضل شجاعة رجالها.

وأضاف “لن يهدأ لنا بال حتى نصل أبطال قواتنا المسلحة والمشتركة والمقاومة الشعبية في عرين الأبطال في الفاشر السلطان، هذه المدينة العظيمة تحملت الكثير من الأوجاع والأحزان، لكنها صمدت بفضل رجالها الشجعان الذين عاهدوا على عدم التراجع عن حماية وصون كرامة وطننا”.

وختم الحاكم تدوينته برسالة دعم معنوية، قال فيها: “جيش واحد، شعب واحد.. الفاشر عصية ومقبرة الجنجويد..”.

سونا