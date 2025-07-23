كلية علوم الشرطة والقانون .. استعدادات لاستقبال الطلاب

وقف الفريق اول شرطة حقوقى/خالد حسان محي الدين المدير العام لقوات الشرطة صباح الثلاثاء علي إستعداد كلية علوم الشرطة والقانون لاستقبال طلابها وإستئناف الدراسة والعملية التدريبية رافقه الفريق شرطة/عبد المنعم عبد القيوم رئيس هيئة الشئون المالية.

وبحضور اللواء شرطة/إسماعيل محمد أحمد عميد الكلية ومدراء الإدارات العامة بهيئة التدريب وضباط ومعلمي الكلية

وإستمع الفريق اول حسان في مستهل الزيارة إلي تنوير ضافي عن إستعدادات عمادة الكلية لإستئناف النشاط الأكاديمي والتدريبي قدمه عميد الكلية شمل كافة الجوانب الإدارية والفنية والبنية التحتية والمعينات اللازمة وتفقد المدير العام لقوات الشرطة كافة أقسام ومرافق الكلية ووقف علي الأعمال الهندسية وتأهيل قاعات الدراسة وميادين التدريب العسكري ومضامير الرياضة والفروسية وسكن الطلاب بجانب الوحدة الصحية والتي وجه مدير عام قوات الشرطة بتوفير كافة الأجهزة التشخيصية والمخبرية وتجهيز العنابر والأقسام والعيادات الخارجية لإستقبال الحالات المرضية خلال فترة دراسة الطلاب وتوفير الكادر الطبي والفني.