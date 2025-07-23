لجنة طوارئ الخريف بصحة الخرطوم تستعرض الموقف الصحي

عقدت لجنة طوارئ الخريف بوزارة الصحة ولاية الخرطوم الثلاثاء اجتماعها الدوري برئاسة المدير العام للوزارة د. فتح الرحمن محمد الأمين، وبحضور مدراء الإدارات العامة والفرعية، إلى جانب مدراء الشؤون الصحية والبيئية بمحليات الولاية

وناقش الاجتماع الوضع الصحي الراهن في ظل موسم الخريف، حيث تم تقديم تقارير اسبوعية حول الملاريا، صحة البيئة، والوبائيات، كما استعرض الاجتماع موقف تنفيذ خطة العمل الخاصة بالطوارئ في المحليات المختلفة.

وشدد الاجتماع على أهمية الإسراع في توفير الميزانيات اللازمة، والمتحركات، والمبيدات، والعمالة، والوقود، لضمان فعالية الاستجابة الصحية والبيئية خلال الموسم.

كما ناقشت اللجنة الجهود المبذولة في مجال نقل النفايات والتخلص الآمن منها، باعتبارها من المحاور الأساسية في تقليل مخاطر التلوث وانتشار الأمراض المرتبطة بفصل الخريف.