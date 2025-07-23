إبراهيم جابر يقف على حجم الدمار الذي طال بنك السودان المركزي

وقف عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام رئيس اللجنة العليا لتهيئة البيئة لعودة المواطنين لولاية الخرطوم، الفريق مهندس إبراهيم جابر إبراهيم على حجم الدمار الذي خلفته المليشيا المتمردة ببنك السودان المركزي. وذلك ضمن جولاته التفقدية للهيئات والمؤسسات الحكومية.

وإطلع سيادته على ما تعرض له مبنى البنك المركزي والتدمير الممنهج في المعدات مشيرا إلى أن هذا العمل الإجرامي استهدف البنية التحتية والإقتصاد الوطني، لاسيما الدمار الذي طال المطابع وخزن النقود والتي تم نهبها وسرقتها، فضلا عن محاولة إستخدام الماكينات في طباعة عملات ورقية جديدة بغرض تدمير الإقتصاد.