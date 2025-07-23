رئيس الوزراء يطلع على خطط وزارة الموارد البشرية والرعاية الإجتماعية وفقًا لموجهات حكومة الأمل

اطلع رئيس الوزراء، دكتور كامل إدريس، على خطط وزارة الموارد البشرية والرعاية الإجتماعية، وفقًا لموجهات وبرنامج حكومة الأمل خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن الوزارة تقع على عاتقها ملفات مهمة تتصل بخدمة المواطنين بشكل مباشر.

والتقى رئيس الوزراء بمكتبه بمدينة بورتسودان الثلاثاء، بوزير الموارد البشرية والرعاية الإجتماعية الأستاذ معتصم أحمد صالح، بحضور الوكيل أحمد علي عبد الرحمن، مشددًا على أهمية مضاعفة الجهود لتحقيق أهداف الفترة الإنتقالية.

وقال معتصم في تصريحات صحفية أن اللقاء تناول مجمل الأوضاع بالوزارة خاصة بعد إدماج وزارة العمل والإصلاح الإداري فيها، ما يتطلب إعادة هيكلة الوزارة بما يتماشى مع هذا التغيير، مضيفا ان اللقاء تناول موجهات حكومة الأمل فيما يلي الوزارة.

واضاف أن اللقاء ناقش كذلك إعادة هيكلة الوزارات التي تم دمجها والتي تم استحداثها مثل وزارة البيئة، كما تطرق الاجتماع الى مجالات عمل الوزارة خاصة في جوانب الرعاية الإجتماعية التي تُعنى بصون كرامة المواطنين وتوفير العيش الكريم لهم، ومشكلات الطفولة والمرأة والشباب وقضايا الفقر، فضلًا عن برامج عودة المواطنين الى أماكنهم والكثير من التحديات.