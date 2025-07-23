د. سلمى تشيد بتضحيات القوات المسلحة والقوات المساندة لها في هزيمة مشروع تدمير السودان

أشادت عضو مجلس السيادة د سلمى عبدالجبار المبارك بتضحيات وبسالة القوات المسلحة والقوات النظامية الأخري والمستنفرين، في دحر المليشيا الإرهابية المتمردة ، وهزيمة مشروع تدمير السودان.

وأضافت سيادتها لدى مخاطبتها حفل تكريم الجهات التي ساهمت في إنجاح متحرك المناقل الغربي بمدينة ود مدني وتحقيق غاياته، أن الحنكة القتالية للقوات المسلحة وخبرتها العسكرية مكنتها من إنجاز مهامها وكسر شوكة العدو، المدعوم خارجياً، وذلك بفضل عزيمة وإرادة القوات المسلحة والشعب السودانى.

وعبرت عن سعادتها بأن تتزامن زيارتها إلى ولاية الجزيرة مع هذا الاحتفال ذو الدلالات الكبيرة وقالت” هذا يتطلب توثيق هذا العمل العظيم لكتابة تاريخ جديد للسودان عنوانه “معركة الكرامة” يحتفي به في كل عام ” ودعت إلى نبذ خطاب الكراهية والجهوية والنأي عن الخلافات القبلية لبناء سودان آمن ومستقر وموحد.