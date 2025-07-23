ديوان الزكاة: وعاء الجباية حقق نسية اداء بلغت 163.3%

امتدح وزير التنمية الاجتماعية نائب والي ولاية كسلا الاستاذ عمر عثمان آدم ادوار ديوان الزكاة في تقديم السند و العون للمحتاجين عبر التاريخ خاصة في زمن المسغبة زمن الحرب التي فرضتها قوى الشر الإقليمية عبر مليشيا اسرة دقلو الارهابية .

جاء ذلك لدى مخاطبته الثلاثاء الجلسة الافتتاحية للاجتماع الدوري الثاني للادارات العامة وامناء الزكاة بالولايات والادارات المتخصصة للعام ٢٠٢٥م.

وأكد نائب الوالي أن الديوان استطاع كسر التحدي بعقده الاجتماع وتطوير ومتابعة العمل بالمركز والولايات وتحقيق ما هو مطلوب منه في وعاء الجباية بنسية اداء بلغت 163.3% وكان السند الحقيقي للقوات المسلحة وكل القوات النظامية في معركة الكرامة .

وأشار نائب الوالي الى عظم التحدي في ظل العودة إلى الديار وفي ظل حكومة الأمل التي تعمل متناغمة مع كل المؤسسات في تقديم الدعم واعادة الحياة الى طبيعتها في كل الولايات التي تأثرت بالحرب.

واشار عمر الى استعداد الولاية لتنفيذ كل مخرجات هذا الاجتماع.

من جانبه قال الأمين العام لديوان الزكاة أحمد إبراهيم عبدالله لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية أن العمل الكبير الذي تم خلال النصف الاول من العام الحالي وضعت له خطط مسبقة واطلع عليها المجلس الاعلى لامناء الزكاة والمجلس الاستشاري للأمين العام.

وأشار الأمين العام لديوان الزكاة أن الديوان ورغم الظروف والحرب التي فرضت على السودان وعزوف كثير من أصحاب الأموال من إخراج زكاتهم وتاثر ممتلكاتهم للنهب والتخريب الا ان الديوان استطاع ومن خلال تطوير وحوسبة عمل الجباية والوصول الى المكلفين رغم وعورة الطريق فقد تم تحقيق الربط بنسبة اداء بلغت (١٦٣.٣%) وتقديم الدعم لأكثر من مليون اسرة ودعم واسناد القوات المسلحة وجرحي معركة الكرامة ودعم اسر الشهداء.

واشاد ابراهيم بكل شركاء النجاح من المؤسسات ذات الصلة والعاملين عليها ولجان الزكاة القاعدية ودافعي الزكاة .

وثمن اللواء امن معاش الطاهر موسي قائد قوات الإسناد المدني باللجنة العليا للاستنفار والمقاومة الشعبية بولاية كسلا دور ديوان الزكاة في دعم واسناد القوات المسلحة وكل القوات المشاركة في معركة الكرامة التي كانت لها كبير الأثر في تحقيق النصر في كل المحاور.